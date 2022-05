Il doloroso annuncio di Britney Spears | “Abbiamo perso il nostro bambino”

(Di domenica 15 maggio 2022) Tragedia pere il compagno Sam Asghari: la coppia ha, infatti,ilche aspettava. A dare ilè stata proprio la cantante. “Con profonda tristezza annunciamo cheprematuramentefiglio – ha scritto su Instagram -. E’ un momento devastante per ogni genitore, forse avremmo dovuto aspettare il momento in cui saremmo stati più sicuri, ma eravamo così felici di annunciare la bella notizia”. Ad aprile i due, che presto convoleranno a nozze, avevano svelato di aspettare une di essere estremamente felici. Anche ora, però, la coppia non si perde d’animo. “Ilamore reciproco è la nostra forza – ha detto ancora la ...

Advertising

redazionerumors : Britney Spears ha perso il suo bambino, il doloroso annuncio su Instagram: “Siamo devastati” Leggi l'articolo compl… -

Primo Articolo

Il tristeLa notizia della sua terza gravidanza ha mandato letteralmente in delirio i suoi ... In un breve mamessaggio, la cantante ha annunciato: : 'È con profonda tristezza che ...Ad aprile la cantante aveva svelato di essere incinta del compagno Sam Asghari, con cui presto convolerà a ... Serena Bortone, il doloroso annuncio in diretta: “Se n’è andata così…” Elina Svitolina e Gael Monfils, attraverso i rispettivi profili social, hanno annunciato di aspettare una bambina. In uno dei periodi più complicati della sua carriera sportiva e della sua vita privat ...Un dolore condiviso con i fan, così come lo era stata la gioia precedente: con un post su Instagram Britney Spears ha dato l'annuncio più doloroso che una donna possa dare. "È con profonda tristezza c ...