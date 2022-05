“Il diario geniale della signorina Shibata” | la denuncia di una donna sul lavoro

(Di domenica 15 maggio 2022) “Il”, èper davvero. Un libro dai toni ironici e brillanti che racconta in prima persona la storia di, l’unicain un ufficio di soli uomini. Un romanzo breve, scorrevole, che insegna a riflettere sulle condizioni di unaincinta nel Giappone di oggi. Allo stesso tempo, pagine che immortalano immagini di semplici momenti di imbarazzo e disagi sottili, ma significativi, per unanel mondo del. Qui su BRAVE parliamo di questa piccola perla edita da Mondadori e scritta da Emi Yagi. Come si apre il: ...

