(Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – Il. La ‘rimozione’ del coordinatore regionale in Lombardia del partito Massimiliano, che ieri è stato sostituito da Licia Ronzulli, fedelissima di Arcore, ha colto di sorpresa e amareggiato il diretto interessato e non sarebbe andata affatto giù a Maria Stella, molto vicina all’eurodeputato. Ieri, a Sorrento per la convention sul Mezzogiorno promossa dal ministro del Sud, Mara Carfagna, unada quanto accaduto avrebbe chiesto conto della scelta di cambiarea Tajani, anche lui ospite della kermesse. “Caro Antonio, va bene tutto, ma mi sembra un po’ surreale rimuovere un coordinatore regionale il giorno prima della presentazione delle liste per le ...

Advertising

Lopinionista : Il caso Salini scuote Forza Italia: Gelmini delusa - infoitinterno : Fi, caso Salini scuote partito: Gelmini delusa - ragusaibla : Fi, caso Salini scuote partito: Gelmini delusa - zazoomblog : Fi caso Salini scuote partito: Gelmini delusa - #Salini #scuote #partito: #Gelmini -

Ilscuote Forza Italia. La 'rimozione' del coordinatore regionale in Lombardia del partito Massimiliano, che ieri è stato sostituito da Licia Ronzulli, fedelissima di Arcore, ha colto ...Come se non fossero bastati i problemi degli ultimi mesi, a far scoppiare l'ultimoè stato lo ... appunto la sua fedelissima Ronzulli che prende il posto dell'onorevole Massimiliano. Una ...ROMA – Il caso Salini scuote Forza Italia. La ‘rimozione’ del coordinatore regionale in Lombardia del partito Massimiliano Salini, che ieri è stato sostituito da Licia Ronzulli, fedelissima di Arcore, ...Tanto è bastato perché Silvio Berlusconi accelerasse la nomina del nuovo commissario regionale di Fi in Lombardia: appunto la sua fedelissima Ronzulli che prende il posto dell’onorevole Massimiliano ...