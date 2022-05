(Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – Il. La ‘rimozione’ del coordinatore regionale in Lombardia del partito Massimiliano, che ieri è stato sostituito da Licia Ronzulli, fedelissima di Arcore, ha colto di sorpresa e amareggiato il diretto interessato e non sarebbe andata affatto giù a Maria Stella, molto vicina all’eurodeputato. Ieri, a Sorrento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anna Ascani parla della riapertura delle scuole: “Impegno condiviso”esulta per il Pnrr Assegno unico per i figli,: “Da gennaio si potrà farne richiesta” Patrick Zaki libero,esulta: “Una gran bella notizia” ...

Astra_x_Aspera : ++TIRA PIÙ UN'PELO'DELLA #RONZULLI CHE...++ Il caso #Salini scuote la setta #ForzaItalia e fa incazzare la #Gelmini… - mike20227857682 : Caso Salini. C’era ancora qualcuno che pensava che Forza Italia-Berlusconi fosse un partito - Lopinionista : Il caso Salini scuote Forza Italia: Gelmini delusa - infoitinterno : Fi, caso Salini scuote partito: Gelmini delusa - ragusaibla : Fi, caso Salini scuote partito: Gelmini delusa -

... ma non è vero: decide lui, sceglie lui, neldella Lombardia poi in particolare, perché è casa ...è fuori si sé e non accetta altri incarichi. "Parleremo, troveremo la soluzione migliore. È ...ROMA - Ilscuote Forza Italia. La 'rimozione' del coordinatore regionale in Lombardia del partito Massimiliano, che ieri è stato sostituito da Licia Ronzulli, fedelissima di Arcore, ha colto ...Il coordinatore azzurro e braccio destro di Berlusconi: «Lo scontro tra Ronzulli e Gelmini Proteste normali, sopratutto a fine legislatura» ...Nervi tesissimi dentro Forza Italia. Come se non fossero bastati i problemi degli ultimi mesi, a far scoppiare l’ultimo caso è stato lo sfogo di Maria Stella Gelmini contro Licia Ronzulli, riportato c ...