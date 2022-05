I Maneskin sul palco dell’Eurovision, la frecciata di Damiano: «Divertitevi e non avvicinatevi troppo al tavolo» – Il video (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo la vittoria dei Maneskin dell’Eurovision 2021 di Rotterdam, in Olanda, con la loro Zitti e buoni, che ha permesso all’Italia di ospitare l’edizione 2022 dell’Eurofestival, la band romana è tornata sul palco dell’Eurofestival, ospiti della finalissima. E durante la finalissima dell’Eurovision Song Contest di Torino, oltre a suonare in anteprima mondiale il loro nuovo singolo Supermodel e a coverizzare If I can dream di Elvis Presley (che sarà presente nella nella colonna sonora dell’attesa omonima biopic su Elvis Presley del regista Baz Luhrmann), i Maneskin si sono lasciati andare ad alcune chiacchiere sul palco con Alessandro Cattelan che ha chiesto alla band romana di dare qualche consiglio agli artisti in gara quest’anno. Ma la risposta di Damiano David ha ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo la vittoria dei2021 di Rotterdam, in Olanda, con la loro Zitti e buoni, che ha permesso all’Italia di ospitare l’edizione 2022 dell’Eurofestival, la band romana è tornata suldell’Eurofestival, ospiti della finalissima. E durante la finalissimaSong Contest di Torino, oltre a suonare in anteprima mondiale il loro nuovo singolo Supermodel e a coverizzare If I can dream di Elvis Presley (che sarà presente nella nella colonna sonora dell’attesa omonima biopic su Elvis Presley del regista Baz Luhrmann), isi sono lasciati andare ad alcune chiacchiere sulcon Alessandro Cattelan che ha chiesto alla band romana di dare qualche consiglio agli artisti in gara quest’anno. Ma la risposta diDavid ha ...

Advertising

IlContiAndrea : Le controfigure dei #Maneskin sul palco (col pubblico sbigottito) mentre in playback cantano #Supermodel. Scena fan… - Agenzia_Ansa : Ovazione al Pala Olimpico di Torino per la Kalush Orchestra, sul palco per l'Ucraina. L'esibizione del gruppo sulle… - Agenzia_Ansa : Mahmood e Blanco sono arrivati sul palco dell'#Eurovision Song Contest con i loro Brividi. Pala Olimpico impazzito… - kirbyrosa_ : RT @alexsiaadv: io non credo supererò mai il fatto che alessandro cattelan abbia presentato i maneskin per la prima volta a xfactor quando… - fravaldez_ : RT @alexsiaadv: io non credo supererò mai il fatto che alessandro cattelan abbia presentato i maneskin per la prima volta a xfactor quando… -