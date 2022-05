Hockey pista, Play out Serie A 2022: Monza domina Correggio, i lombardi vincono 1-5 (Di domenica 15 maggio 2022) Monza ancora in striscia positiva nei Playout validi per la Serie A 2022 di Hockey su pista. Dopo il successo esterno contro Matera la squadra lombarda ha archiviato, sempre in trasferta, la pratica Correggio, imponendosi con il netto risultato di 1-5. Un incontro davvero mai messo in discussione e iniziato in discesa per gli ospiti, passati immediatamente in vantaggio al 24:38 con Nadini allungando dieci minuti dopo con Ardin. Al 15:03 però De Jesus prova a riaprire i conti. Ma Monza è dominante e si porta sull’1-3 grazie a un rigore messo a referto nuovamente da Nadini. Saranno poi altri due penalty a consentire ai lombardi di trovare altri due goal nel secondo tempo, realizzati da Galimberti (18:30). e Tornè ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)ancora in striscia positiva neiout validi per ladisu. Dopo il successo esterno contro Matera la squadra lombarda ha archiviato, sempre in trasferta, la pratica, imponendosi con il netto risultato di 1-5. Un incontro davvero mai messo in discussione e iniziato in discesa per gli ospiti, passati immediatamente in vantaggio al 24:38 con Nadini allungando dieci minuti dopo con Ardin. Al 15:03 però De Jesus prova a riaprire i conti. Mante e si porta sull’1-3 grazie a un rigore messo a referto nuovamente da Nadini. Saranno poi altri due penalty a consentire aidi trovare altri due goal nel secondo tempo, realizzati da Galimberti (18:30). e Tornè ...

Advertising

ilbassanese : GSH Trissino vince la coppa di Eurolega dell'hockey su pista in Portogallo - corriereveneto : Hockey su pista, il Trissino è campione d’Europa: vittoria per 5-7 in Portogallo - SassiLive : HOCKEY SU PISTA, SERIE A2, GARA DI RITORNO PLAY-OFF, QUARTI DI FINALE, ROLLER MATERA SOFFRE MA FA FUORI PRATO AI SU… - LaVoceNovara : Hockey pista, l’avventura dell’Azzurra si ferma a Montecchio. La stagione è stata comunque esaltante - Versiliatoday : Murzi e Noi del Forte: doppio appuntamento per presentare scuola e pista hockey - -