Hockey ghiaccio | Mondiali 2022 | vittorie per Svizzera e Svezia che volano in testa alla classifica

(Di domenica 15 maggio 2022) Seconda vittoria per laaidisu. Gli elvetici hanno nettamente sconfitto per 6-0 la Danimarca grazie alle reti di Herzog nel primo periodo, di Meier, Suter e Jerome Moser nel secondo e di Magin nel terzo. Due su due anche per la, che ha battuto per 5-3 la Repubblica Ceca: Krejci apre il match ma Asplund rispondefine del primo periodo; Bamstrom, Brome e ancora Asplund allungano nel secondo periodo e Kundratek accorcia leggermente sul 4-2, Bengtsson firma il 5-2 prima della rete finale di Blumel. SportFace.

Il Canada, dopotutto, è la compagine campionessa del mondo in carica e rappresenta la Nazionale più vincente ed importante dell'hockey su ghiaccio. Il secondo impegno dei Mondiali di Finlandia 2022 per l'Italia sarebbe stato quanto mai complicato. Il Canada rappresenta la nazionale più vincente ed importante dell'hockey su ghiaccio.