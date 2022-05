(Di domenica 15 maggio 2022) Si sapeva che il match odierno persarebbe stato quanto mai complicato. Il, dopotutto, è la compagine campione del mondo in carica e rappresenta la nazionale più vincente ed importante dell’su. Il secondo impegno deidi Finlandiaper la squadra allenata da coach Greg Ireland non ha smentito quanto previsto, anche se gli azzurri non hanno affatto demeritato, specie nelle prime fasi, contro la corazzata della foglia d’acero. Il punteggio di 1-6, infatti, potrebbe essere fuorviante. Con questo korimane ferma a quota zero nel Gruppo A, in vista del prossimo impegno, martedì alle ore 15.20 contro la Danimarca. Andiamo, quindi, a scoprire cos’è successo nella sfida della Helsinki Ice Hall. ITALIA-...

Advertising

sportface2016 : #Hockeyghiaccio, #Mondiali maschili 2022: una coraggiosa #Italia cede 1-6 contro il #Canada - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: l’Italia prima si illude poi cede 1-6 al cospetto del Canada - zazoomblog : LIVE – Italia-Canada 1-5 Mondiali 2022 hockey su ghiaccio: risultato in DIRETTA - #Italia-Canada #Mondiali #hockey - zazoomblog : LIVE – Italia-Canada 1-1 Mondiali 2022 hockey su ghiaccio: risultato in DIRETTA - #Italia-Canada #Mondiali #hockey - echetidevodire : Tra 10 minuti l’Italia prenderà i campioni del mondo del Canada e li porterá a lezione di hockey su ghiaccio, ma vi… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18 Il Canada di Claude Julien scende sulcon Thompson e Driedger in porta, in prima linea Whitecloud, Chabot, Roy, Cozens e Dubois, in seconda Sanheim, Severson, Lowry, Sillinger e Anderson, in terza Holden, Mayo, Barzal, Batherson, ...Il programma, l'orario e la diretta streaming di Italia - Danimarca , match valido per i Mondiali 2022 disu. Terzo appuntamento per gli azzurri alla Nokia Arena di Tampere, in Finlandia. Squadre in campo martedì 17 maggio a partire dalle ore 15.20. Non è prevista una copertura tv. Le ...Il programma, l’orario e la diretta streaming di Italia-Danimarca, match valido per i Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio ...Dopo l'esordio di ieri contro la Svizzera (sconfitta per 2-5), torna subito in scena l'Italia ai Mondiali di hockey ghiaccio di Finlandia 2022, e lo farà subito con un altro incontro durissimo. Per i ...