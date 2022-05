Hockey ghiaccio | Mondiali 2022 | il Kazakistan cade ancora | Svizzera a valanga sulla Danimarca

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) Termina anche la terza giornata di gare ai Campionatidisu, competizione in fase di svolgimento in Finlandia, presso l’Ice Hall di Helsinki e la Nokia Arena di Tampere. Malgrado la sconfitta degli azzurri contro la corazzata del Canada, per l’Italia rimane immutato l’obiettivo salvezza grazie a quanto fatto nel pomeriggio dal diretto avversario, il, caduto contro la Francia per 2-1. I kazaki, un po’ come la nostra Nazionale, si sono illusi ad apertura di match, passando in vantaggio al 5:08 con Orekhov. La risposta della compagine d’Oltralpe è arrivata soltanto nella seconda frazione di gioco: al 12:31 Texier insacca il dischetto in rete trovando il pareggio; sette minuti dopo (19:35), con un goal in power play Chakiachvili mette il muso davanti per i francesi, ...