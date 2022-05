Highlights e gol West Ham-Manchester City 2-2, Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 15 maggio 2022) Pareggiano West Ham e Manchester City al London Stadium. Ad aprire le marcature sono i padroni di casa con Bowen che sigla il vantaggio al 24esimo e il raddoppio ad inizio ripresa. Gli uomini di Guardiola accorciano le distanze al 49esimo con il tiro dal limite di Grealish e trovano il pareggio grazie all’autogol di Coufal. Sul finale, sprecata l’occasione del vantaggio da parte dei Citizens: Mahrez si posiziona sul dischetto, Fabianski effettua una grande parata. Si resta sul 2-2. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) PareggianoHam eal London Stadium. Ad aprire le marcature sono i padroni di casa con Bowen che sigla il vantaggio al 24esimo e il raddoppio ad inizio ripresa. Gli uomini di Guardiola accorciano le distanze al 49esimo con il tiro dal limite di Grealish e trovano il pareggio grazie all’autogol di Coufal. Sul finale, sprecata l’occasione del vantaggio da parte dei Citizens: Mahrez si posiziona sul dischetto, Fabianski effettua una grande parata. Si resta sul 2-2. SportFace.

