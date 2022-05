Guerra Ucraina | Kiev | “Russia potrebbe arruolare donne”

(Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – “Lasta conducendo una mobilitazione segreta nei territori ucraini temporaneamente occupati in base alla quale anche lero essere arruolate nelle forze armate russe. In particolare, tali misure sono iniziate nella Crimea temporaneamente occupata, dove molti coscritti si sono rifiutati di combattere contro l’esercito ucraino”. Lo riferisce sul suo canale telegram il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino Lyudmila Denisova. “Tutti gli uomini di età inferiore ai 60 anni, che sono registrati nella città di Saki e nel distretto di Saki, dal 16 al 20 maggio 2022 saranno chiamati all’ufficio di registrazione militare e arruolamento per la riconciliazione. A loro volta – prosegue – nell’ambito della mobilitazione, gli occupanti hanno informato che era necessario ‘verificare i dati’ delle ...

L'esercito di Putin prepara la battaglia finale per l'Azovstal. La premier finlandese Sanna Marin: 'E' la giusta decisione per rafforzare la nostra ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 81