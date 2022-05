Guerra Ucraina, Kiev: morti 27.400 soldati Russia (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a circa 27.400 i morti tra i soldati della Russia nella Guerra iniziata con l’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di 27.400 soldati, 200 aerei, 164 elicotteri, 1220 carri armati, 89 sistemi anti missile; 2958 mezzi corazzati; 195 lanciarazzi multipli; 13 navi; 555 sistemi di artiglieria, 416 droni e 95 missili da crociera. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a circa 27.400 itra idellanellainiziata con l’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di 27.400, 200 aerei, 164 elicotteri, 1220 carri armati, 89 sistemi anti missile; 2958 mezzi corazzati; 195 lanciarazzi multipli; 13 navi; 555 sistemi di artiglieria, 416 droni e 95 missili da crociera. L'articolo proviene da Italia Sera.

