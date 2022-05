Guerra Ucraina, Finlandia: “Chiederemo di entrare nella Nato” (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina, la Finlandia presenterà richiesta di adesione alla Nato. Lo ha annunciato ufficialmente il presidente finlandese Sauli Niinisto. Secondo l’emittente Yle News, il Parlamento di Helsinki si riunirà già domani per discutere e approvare la domanda di adesione alla Nato, con l’avvio del processo possibile a partire da martedì. “Questo è un giorno storico”, ha detto Niinisto, annunciando la notizia in una conferenza stampa congiunta con la premier Sanna Marin. La Finlandia, ha sottolineato citato dall’emittente Yle News, “sta entrando in una nuova era”. “Speriamo che il Parlamento confermi la decisione di fare domanda di adesione alla Nato nei prossimi giorni”, ha poi aggiunto . “In Finlandia – ha poi affermato – avremo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) –, lapresenterà richiesta di adesione alla. Lo ha annunciato ufficialmente il presidente finlandese Sauli Niinisto. Secondo l’emittente Yle News, il Parlamento di Helsinki si riunirà già domani per discutere e approvare la domanda di adesione alla, con l’avvio del processo possibile a partire da martedì. “Questo è un giorno storico”, ha detto Niinisto, annunciando la notizia in una conferenza stampa congiunta con la premier Sanna Marin. La, ha sottolineato citato dall’emittente Yle News, “sta entrando in una nuova era”. “Speriamo che il Parlamento confermi la decisione di fare domanda di adesione allanei prossimi giorni”, ha poi aggiunto . “In– ha poi affermato – avremo ...

