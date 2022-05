Guerra Ucraina, 007 Gb: "Russia ha perso un terzo forze terra" (Di domenica 15 maggio 2022) Guerra Ucraina, la Russia ha perso un terzo delle sue truppe di terra e l'offensiva nel Donbass ha perso slancio e ha un "ritardo notevole". E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento di intelligence ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 15 maggio 2022), lahaundelle sue truppe die l'offensiva nel Donbass haslancio e ha un "ritardo notevole". E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento di intelligence ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Finlandia: la Russia ha interrotto l'elettricità #Ucraina - ilfoglio_it : Da Zelensky in affari col figlio di Biden alla santità di Bandera. I due storici comunisti Canfora e D'Orsi propala… - Agenzia_Ansa : Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoig… - ElveAngelic : RT @waltergianno: Guerra in #Ucraina ???? - 'Sparo bene, non ho paura del nemico'. Campionessa olimpica si arruola nell'esercito di #Kiev. La… - stechio : @Sabina99094143 @ritafrediani 14000 sono le vittime totali di 8 anni di guerriglia da entrambe le parti, (inclusi i… -