Guerra Russia-Ucraina | nel paese liberato vicino a Kharkiv restano solo macerie e mezzi militari abbandonati Il governatore | “Il nemico arretra”

(Di domenica 15 maggio 2022) Ildi Vilkhivka, pochi chilometri a est di, è statodue settimane fa dopo gli intensi combattimenti delle forze ucraine contro gli occupanti russi. I segni dellasono visibili ovunque: carri armati in mezzo alle strade e case distrutte. Il governo di Kiev ha fatto sapere che l’obiettivo delle forze russe “si concentra sul mantenere il controllo dei territori di Donetsk, Lugansk e Kherson e di assicurare la stabilità di un corridoio terrestre verso la Crimea”. In più, nella giornata di ieri, le truppe ucraine hanno lanciato una controffensiva nella direzione di Izyum, nella regione di. Secondo ilOleg Synegubov, “ilsi sta ritirando in alcune aree”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ROMA. Ladel grano affama mezzo mondo. Secondo Confagricoltura, sono 50 i Paesi che dipendono dall'importazione di grano dae Ucraina, tra cui Eritrea, Somalia, Madagascar, Tanzania e Congo e 53 ......a Berlino dove incontrerò informalmente i ministri degli esteri dei paesi Nato per discutere della nostra alleanza e di un'azione sostenuta per affrontare l'aggressione non provocata della...L'esercito russo sta preparando un referendum per sancire l'annessione di Mariupol alla Russia. La Turchia ha offerto una nave per far uscire dall'acciaieria di Azovstal tutti i feriti ...Per la prima volta gli invasori russi hanno lanciato bombe al fosforo o incendiarie sull’acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo ha riferito il ...