Guerra Russia-Ucraina, iniziata l’evacuazione in bus dei soldati dell’Azovstal: i feriti nei territori controllati dai filorussi. Erdogan: “No a Svezia e Finlandia nella Nato” (Di domenica 15 maggio 2022) L’attesa per i soldati nello stabilimento siderurgico assediato dai russi è finita. Quarta fossa comune a Mariupol. Forze ucraine al confine russo a nord di Kharkiv. Borrell: sull’embargo al petrolio non garantisco accordo Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 15 maggio 2022) L’attesa per inello stabilimento siderurgico assediato dai russi è finita. Quarta fossa comune a Mariupol. Forze ucraine al confine russo a nord di Kharkiv. Borrell: sull’embargo al petrolio non garantisco accordo

Advertising

GiovaQuez : Marin: 'Tutto è cambiato quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un… - reportrai3 : Il Donbass è la regione contesa nella guerra della Russia in Ucraina. Qui una guerra civile si è trasformata in un… - SkyTG24 : Tutte le attività in #Russia della casa automobilistica #Renault sono adesso proprietà dello Stato russo:… - vitcastagna : RT @lucianocapone: T. Montanari:“La???? nella NATO è un passo verso l'abisso”. D. Di Cesare:“????e???? nella NATO sono una sfida alla Russia, un… - alinatede : RT @davcarretta: La resa di #AzovstaI, se confermata, è il salva faccia di Vladimir Putin. Gli eroi di Azovstal obbediscono agli ordini.… -