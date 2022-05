Guerra Russia-Ucraina | Finlandia e Svezia spiegano perché rinunciano alla neutralità | “Russia cambiata | non ci sentiamo più sicuri”

(Di domenica 15 maggio 2022) La decisione di Vladimir Putin di invadere l’ha convintoa rinunciareloro storica. Lo si era capito dalle tempistiche, con Helsinki che ha già presentato richiesta formale di adesioneNato e Stoccolma che, invece, lo farà nei prossimi giorni, ma oggi i due Paesi lo hanno dichiarato ufficialmente. “Se restassimo fuori dNato saremmo molto vulnerabili”, ha detto la premier svedese Magdalena Andersson. “È unadiversa, bisogna stare attenti e vigili. Non avremmo preso questa decisione se non avessimo pensato che avrebbe rafforzato la nostra sicurezza nazionale”, ha affermato invece la capa del governo finlandese Sanna Marin. Così, sevigilia dell’invasione ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Finlandia: la Russia ha interrotto l'elettricità #Ucraina - petergomezblog : Guerra Ucraina-Russia, il M5s chiederà “appena possibile” un voto del Parlamento su invio delle armi e strategia de… - GiovaQuez : Marin: 'Tutto è cambiato quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un… - SkorpioITA : RT @tempoweb: 'Nessun negoziato coi criminali di guerra', la #Russia bombarda gli #Azov. #Finlandia nella #Nato: minaccia nucleare è seria… - Damianodanny1 : RT @Damianodanny1: QUANDO C’È DA SCAMBIARE PRIGIONIERI DIPLOMAZIA FUNZIONA NONOSTANTE TEMPI DI GUERRA ACCORDO USA RUSSIA PRONTA LIBERAR… -

RaiNews

... sulla loro introduzione ha evitato la posticipazione degli incentivi auto 2022 o peggio ancora un eventuale accantonamento del Bonus auto e moto a causa delle emergenze (Covid - 19 e...Kiev non potrà sconfiggere la'questo mese ma potrà farlo quest'anno': è la posizione del ... Secondo il punto di vista del consigliere presidenziale, Kiev non è interessata a una... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 81 "La Russia non sta raggiungendo gli obiettivi sperati e l'Ucraina può vincere la guerra", così il segretario della Nato Stoltenberg che parla anche di un prossimo rafforzamento dell'Alleanza Atlantica ...Fucilato insieme ai suoi due fratelli, gettato in una fossa, con le mani e le gambe legate, riesce a salvarsi. Ha dell'incredibile la storia di Mykola Kulichenko, un ucraino di 33 anni proveniente dal ...