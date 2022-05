Green pass, mascherine e vaccino: cosa cambia dal 1° maggio. Ecco le nuove regole (Di domenica 15 maggio 2022) Dal 1° maggio cambiano le regole su g reen pass, mascherine e vaccino . La certificazione verde non sarà necessaria in tutti i luoghi al chiuso dove finora veniva richiesta. Il Green pass non... Leggi su feedpress.me (Di domenica 15 maggio 2022) Dal 1°no lesu g reen. La certificazione verde non sarà necessaria in tutti i luoghi al chiuso dove finora veniva richiesta. Ilnon...

Advertising

borghi_claudio : Da quando il green pass ha cominciato ad essere tolto i contagi sono dimezzati. 78mila contagi il 30 marzo - 39mila ieri. - borghi_claudio : Quelli che protestano sotto questo tweet (è un dato senza alcun commento) con la bava alla bocca dicendo 'il green… - borghi_claudio : Ricordiamo che secondo i soliti fenomeni se si fosse tolto il green pass ci sarebbe stata l'apocalisse e andava ten… - f43bb0d6a395428 : RT @chilisummer: Ma ve lo ricordate quando hanno messo il super green pass per pagare le bollette in posta? - xposeidone : RT @chilisummer: Ma ve lo ricordate quando hanno messo il super green pass per pagare le bollette in posta? -