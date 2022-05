Gravi problemi di ira’, il principe William non si contiene: costretto alla terapia | Kate è esausta (Di domenica 15 maggio 2022) Il principe William ha problemi di ira ed è costretto alla terapia. Kate non ce la fa più, a parlarne lo scrittore Robert Jobson. Ecco cosa ha scritto. William si prepara a prendere il posto della Regina Elisabetta ma deve far fronte ad un passato difficile dovuto anche alla morte della madre Diana. A parlarne è stato il settimanale Gente in occasione del festeggiamento dei suoi quaranta anni il prossimo giugno. Proprio per quest’occasione è stato scritto un libro da Robert Jobson dal titolo William at 40 – The Making of a Modern Monarch. Ad un passo dai 40 anni William si è sempre dimostrato fin da bambino un erede degno del titolo che gli verrà assegnato. Il suo futuro è sempre ... Leggi su howtodofor (Di domenica 15 maggio 2022) Ilhadi ira ed ènon ce la fa più, a parlarne lo scrittore Robert Jobson. Ecco cosa ha scritto.si prepara a prendere il posto della Regina Elisabetta ma deve far fronte ad un passato difficile dovuto anchemorte della madre Diana. A parlarne è stato il settimanale Gente in occasione del festeggiamento dei suoi quaranta anni il prossimo giugno. Proprio per quest’occasione è stato scritto un libro da Robert Jobson dal titoloat 40 – The Making of a Modern Monarch. Ad un passo dai 40 annisi è sempre dimostrato fin da bambino un erede degno del titolo che gli verrà assegnato. Il suo futuro è sempre ...

