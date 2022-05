Graduatorie ATA terza fascia, la terza media non è titolo di accesso per nuovo inserimento collaboratore scolastico (Di domenica 15 maggio 2022) Nel 2024 si aggiorneranno le Graduatorie di terza fascia ATA. La licenza media non è titolo di accesso per il profilo del collaboratore scolastico salvo che l'aspirante non si ritrovi in determinate condizioni per cui la licenza media è considerato titolo di accesso valido. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 15 maggio 2022) Nel 2024 si aggiorneranno lediATA. La licenzanon èdiper il profilo delsalvo che l'aspirante non si ritrovi in determinate condizioni per cui la licenzaè consideratodivalido. L'articolo .

