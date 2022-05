GP Francia | Bastianini stratega | Ho cercato di indurre in errore Bagnaia - News

(Di domenica 15 maggio 2022) La terza vittoria stagionale di Eneaè forse la più importante, sia per il modo in cui è avvenuta, lottando con il riferimento della Ducati, Pecco, sia per il significato che ne ...

BAGNAIA SCIVOLA BASTIANINI DAVANTI A TUTTI Bastianini: 'Ho fatto innervosire Bagnaia, mi ha sofferto' Bastianini trionfa a Le Mans nel Gp di Francia 3 MOTO ITALIANE SUL PODIO IN FRANCIA GP di Francia a Le Mans, Enea Bastianini: 'Penso di essere il pilota che dà più fastidio a Pecco Bagna…

L'emozione di Nadia Gresini dopo il successo dia Le Mans: 'Abbiamo un grande pilota, siamo una grande squadra. Se prima dell'inizio della stagione ci avessero detto che saremmo arrivati al Mugello con tre vittorie non ci avremmo creduto.... che con Bagnaia esono una minaccia concreta ed importante. Con la caduta di Pecco però,... MotoGP, Rins taglia nella ghiaia e cade: la sequenza dell'incidenteIl titolo MotoGP si allontana Nulla è perduto per Pecco Bagnaia che in Francia ha collezionato pole position e record del circuito, era in testa fino a pochi giri dal traguardo. Il sorpasso di Enea ...8. (OA Sport) Enea Bastianini vince a Le Mans, imponendosi con carattere nel GP di Francia della MotoGP e rilanciandosi nel mondiale nel giorno in cui le speranze iridate di Pecco Bagnaia deragliano ...