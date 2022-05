Golf | PGA Tour | Muñoz da solo in testa nel terzo giro dell’AT&T Byron Nelson | risale Molinari

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) Continua lo spettacolo all’AT&T, torneo che si gioca sul percorso par 72 del TPC Craig Ranch di McKinney, in Texas, Stati Uniti. Score bassissimi, tantissimi birdie e giocate da highlights rimangono una tendenza in questo evento. Chi ha saputo certamente dare spettacolo è il colombiano Sebastan, unico “superstite” del terzetto che occupava ladella classifica a metà gara. Dopo il leggendario primo chiuso in 60 colpi, il colombiano è stato oggi autore di cinque birdie, con un eagle spettacolare ed un bogey, che gli sono valsi un punteggio totale di -21 che gli permette di rimanere daal comando. In ottima posizione anche Jordan Spieth, secondo a -20. Lo statunitense sta andando in progressione con gli score, prima un 67, poi un 65, fino allo straordinario 64 odierno con ...