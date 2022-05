Gli Usa autorizzano investimenti in Siria contro lo Stato islamico (Di domenica 15 maggio 2022) Gli Stati Uniti hanno autorizzato alcuni investimenti in aree del nord della Siria che sono al di fuori del controllo del governo, in quella che il dipartimento di Stato definisce una strategia progettata per sconfiggere lo Stato islamico attraverso la stabilizzazione economica. L’annuncio è Stato dato giovedì, il giorno successivo alla chiusura della riunione della Coalizione internazionale contro Daesh che si tenuta in Marocco (e potrebbe non essere una casualità). Sono dodici i settori in cui è Stato approvato l’invio di fondi (agricoltura, edilizia, finanza e progetti specifici), che non andranno al governo Siriano perché le transazioni con Damasco sono bloccate da sanzioni contro la repressione ... Leggi su formiche (Di domenica 15 maggio 2022) Gli Stati Uniti hanno autorizzato alcuniin aree del nord dellache sono al di fuori delllo del governo, in quella che il dipartimento didefinisce una strategia progettata per sconfiggere loattraverso la stabilizzazione economica. L’annuncio èdato giovedì, il giorno successivo alla chiusura della riunione della Coalizione internazionaleDaesh che si tenuta in Marocco (e potrebbe non essere una casualità). Sono dodici i settori in cui èapprovato l’invio di fondi (agricoltura, edilizia, finanza e progetti specifici), che non andranno al governono perché le transazioni con Damasco sono bloccate da sanzionila repressione ...

Advertising

Antonio_Tajani : Caro @GiuseppeConteIT l’adesione alla via della Seta non è una questione formale, ma di sostanza.All’epoca l’Italia… - ciropellegrino : I centri sociali di #Napoli e gli striscioni contro la portaerei USA #Truman nel golfo partenoopeo. (lo striscione… - TizianaFerrario : Un milione di morti per #Covid nel paese con i migliori dottori del mondo.Ondata dopo ondata gli Usa si interrogano… - Luca36887236 : @bobbiarbore @gatta_loca Putin fasciata che spara e invade è solo la punta di una situazione molto molto più comple… - anninavigneto : Draghi è andato d Biden è ha detto che gli USA devono parlare con la Russia. E questo è successo. Com'era la cretin… -