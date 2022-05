Gli amori di Franco Battiato: “La verità è che non mi sono mai innamorato” (Di domenica 15 maggio 2022) Nel corso dei suoi cinquant’anni di carriera, Battiato non ha ufficializzato alcun legame né ha avuto figli, limitandosi a rispondere in modo vago ma eloquente nel corso delle interviste rilasciate sul tema. Il suo rapporto con le donne? “Quando ero molto giovane e suonavo con il mio complesso, ne ero sempre circondato – ha confidato in un’intervista di qualche anno fa – Una volta ce n’era una sulla quale avevo puntato e una sera venne a casa mia. Ai tempi avevo pochi soldi, così uscii e comprai tre yogurt, poi andai a farmi la doccia: quando tornai fuori, scoprii che li aveva mangiati tutti e tre. Ma come, le dissi, neanche uno me ne hai lasciato? Ecco, diciamo che anime gemelle non ne ho avute… Ma amiche degne di questo nome, sì, e ogni tanto ce n’è qualcuna che viene a stare qui con me per cinque, dieci giorni. In camere completamente separate, però, per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Nel corso dei suoi cinquant’anni di carriera,non ha ufficializzato alcun legame né ha avuto figli, limitandosi a rispondere in modo vago ma eloquente nel corso delle interviste rilasciate sul tema. Il suo rapporto con le donne? “Quando ero molto giovane e suonavo con il mio complesso, ne ero sempre circondato – ha confidato in un’intervista di qualche anno fa – Una volta ce n’era una sulla quale avevo puntato e una sera venne a casa mia. Ai tempi avevo pochi soldi, così uscii e comprai tre yogurt, poi andai a farmi la doccia: quando tornai fuori, scoprii che li aveva mangiati tutti e tre. Ma come, le dissi, neanche uno me ne hai lasciato? Ecco, diciamo che anime gemelle non ne ho avute… Ma amiche degne di questo nome, sì, e ogni tanto ce n’è qualcuna che viene a stare qui con me per cinque, dieci giorni. In camere completamente separate, però, per ...

