Giuria e televoto dell'Eurovision: tutti i voti dati e presi dall'Italia (e dagli altri paesi) (Di domenica 15 maggio 2022) Fin dai primi risultati delle votazioni è stato chiaro che l'Italia non avrebbe vinto l'Eurovision Song Contest. Blanco e Mahmood hanno preso voti bassi anche da paesi che solitamente sono molto generosi con l'Italia. Anche i Maneskin in realtà non hanno ricevuto voti altissimi dalla Giuria, ma al televoto hanno sbancato, mentre per Brividi è stato un mezzo disastro. Il pubblico da casa ha dato una sfilza di zero al pezzo che ha vinto il Festival di Sanremo e da nessun paese abbiamo ricevuto 12. No, nemmeno da San Marino, i suoi cittadini infatti ci hanno regalato 5 miseri punti. I più generosi al televoto sono stati Malta (10 punti) e la nostra amatissima Albania che ce ne ha dati 8 (12 per la Giuria albanese). Quest'estate tutti in ...

