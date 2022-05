Giulio Ciccone in crisi sul Blockhaus: “Il ciclismo è così. Sarò a disposizione di Lopez per la maglia rosa” (Di domenica 15 maggio 2022) Giulio Ciccone era uno degli uomini più attesi sul Blockhaus. L’abruzzese teneva particolarmente a questa tappa del Giro d’Italia visto che arrivava a casa sua, ma già sulle prime rampe della micidiale salita è andato in crisi. L’alfiere della Trek-Segafredo è sprofondato e ha concluso con un distacco di 9’26” dal vincitore Jai Hindley e dagli uomini che sono in lotta per la conquista del titolo. Giornata da dimenticare per il 27enne, che esce così di classifica e deve ridimensionare i propri obiettivi. Giulio Ciccone ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “La bici è così, è uno sport duro e non sempre va come si vuole. Abbiamo ancora la maglia rosa e questa è una cosa importantissima per la ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)era uno degli uomini più attesi sul. L’abruzzese teneva particolarmente a questa tappa del Giro d’Italia visto che arrivava a casa sua, ma già sulle prime rampe della micidiale salita è andato in. L’alfiere della Trek-Segafredo è sprofondato e ha concluso con un distacco di 9’26” dal vincitore Jai Hindley e dagli uomini che sono in lotta per la conquista del titolo. Giornata da dimenticare per il 27enne, che escedi classifica e deve ridimensionare i propri obiettivi.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “La bici è, è uno sport duro e non sempre va come si vuole. Abbiamo ancora lae questa è una cosa importantissima per la ...

