Giro d’Italia: Hindley primo sulla salita del Blockhaus. Lopez in crisi, ma conserva la maglia rosa (Di domenica 15 maggio 2022) Un arrivo in salita che non ha scinvolto la classifica generale. Bene Carapaz L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 15 maggio 2022) Un arrivo inche non ha scinvolto la classifica generale. Bene Carapaz L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia - Stage 9? Leading the Race | In testa alla corsa ???? @JoeDombro, ???? @NATNAELTESFATS1, ????… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - zazoomblog : Giro d’Italia 2022 risultati e ordine di arrivo nona tappa: Hindley doma il Blockhaus - #d’Italia #risultati… - isNews_it : Giro d’Italia, l’assessore Di Baggio plaude all’organizzazione di viabilità e sicurezza -