Giro d'Italia a Napoli, Manfredi: "Vetrina internazionale molto importante per la nostra città" (Di domenica 15 maggio 2022) Napoli – Il Giro d'Italia ha fatto tappa a Napoli nella giornata del 14 maggio: per il sindaco Gaetano Manfredi (foto) si tratta di "una Vetrina internazionale molto importante per la nostra città e per l'area metropolitana, con uno sguardo particolare a quella flegrea". Il successo di ieri è, per Manfredi, "merito di un grande lavoro di squadra, per questo voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai dipendenti comunali, ai vigili urbani, agli addetti di Napoli Servizi e Asia, agli operatori del verde e a tutti coloro che hanno contribuito a costruire questo giorno di festa". E conclude: "L'entusiasmo, la partecipazione e il grande spirito di comunità che ci avete ...

