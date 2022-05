Giro d’Italia 2022, Thymen Arensman: “Risultato positivo. Quello che faccio non ha importanza” (Di domenica 15 maggio 2022) Le previsioni davano la tappa odierna del Giro d’Italia 2022 come una delle più complesse dell’intera Corsa Rosa: difatti così è stato, con i 191 chilometri totale che hanno portato i corridori da Isernia al Blockhaus (assoluto protagonista), e alla fine ha trionfato l’australiano Jai Hindley. Il corridore della Bora-hansgrohe ha chiuso davanti a tutti in 5:34’44”, con il francese Romain Bardet (Team DSM) e Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) che si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e del terzo posto, dietro all’australiano. Ha raggiunto la top 10 con il decimo posto l’olandese Thymen Arensman (Team DSM), giunto sul traguardo con 58 secondi di ritardo dal leader Hindley. Al termine della corsa, Arensman ha così commentato la sua prestazione: “Sono molto contento per ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Le previsioni davano la tappa odierna delcome una delle più complesse dell’intera Corsa Rosa: difatti così è stato, con i 191 chilometri totale che hanno portato i corridori da Isernia al Blockhaus (assoluto protagonista), e alla fine ha trionfato l’australiano Jai Hindley. Il corridore della Bora-hansgrohe ha chiuso davanti a tutti in 5:34’44”, con il francese Romain Bardet (Team DSM) e Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) che si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e del terzo posto, dietro all’australiano. Ha raggiunto la top 10 con il decimo posto l’olandese(Team DSM), giunto sul traguardo con 58 secondi di ritardo dal leader Hindley. Al termine della corsa,ha così commentato la sua prestazione: “Sono molto contento per ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia - Stage 9? Leading the Race | In testa alla corsa ???? @JoeDombro, ???? @NATNAELTESFATS1, ????… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - stefano_pettini : Giro d'Italia 2022: Ordine di arrivo Ciclisti Eritrei tappa per tappa - Blackmb7passi : RT @gianlucamart1: Alaa Al Dali è il miglior ciclista di Gaza, vorrebbe partecipare al Giro d'Italia ma Israele non gli concede il visto. A… -