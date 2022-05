Giro d’Italia 2022: tappa 15 maggio, streaming e diretta tv (Di domenica 15 maggio 2022) Oggi, domenica 15 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la nona tappa, Isernia-Blockhouse, lunga 191 km e con un dislivello di ben 5000 m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 10.55 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il Giro, a cui seguirà, alle 11.35, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 15 maggio 2022) Oggi, domenica 15, continuerà ilcon la nona, Isernia-Blockhouse, lunga 191 km e con un dislivello di ben 5000 m totali. Come di consueto sarà in onda insulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 10.55 su RaiSport +HD (a questo link) con la rubrica Aspettando il, a cui seguirà, alle 11.35, lavera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (a questo link) con la continuazione della...

