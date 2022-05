Giro d’Italia 2022, Romain Bardet: “Secondo posto difficile da accettare, ho sbagliato l’uscita dall’ultima curva” (Di domenica 15 maggio 2022) La temutissima nona frazione del Giro d’Italia 2022 ha emanato i suoi verdetti. Vince a sorpresa l’australiano Jai Hindley, bravo a regolare Romain Bardet e Richard Carapaz nella volata in cima al Blockhaus, mentre Simon Yates accusa più di 10 minuti e dice addio ai sogni di gloria. Tappa ricca di emozioni quella che ha condotto la carovana da Isernia al Blockhaus lungo i 191 km del percorso. Tra i più pimpanti proprio Bardet, Carapaz e Landa, con Joao Almeida che ha scricchiolato in più di un’occasione riuscendo tuttavia a chiudere con i battistrada. Nella classifica generale Juan Pedro Lopez conserva a fatica la maglia rosa, il transalpino della DSM lo insegue a soli 12” di distacco. Queste le dichiarazioni di Romain Bardet dopo la linea d’arrivo: “È ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) La temutissima nona frazione delha emanato i suoi verdetti. Vince a sorpresa l’australiano Jai Hindley, bravo a regolaree Richard Carapaz nella volata in cima al Blockhaus, mentre Simon Yates accusa più di 10 minuti e dice addio ai sogni di gloria. Tappa ricca di emozioni quella che ha condotto la carovana da Isernia al Blockhaus lungo i 191 km del percorso. Tra i più pimpanti proprio, Carapaz e Landa, con Joao Almeida che ha scricchiolato in più di un’occasione riuscendo tuttavia a chiudere con i battistrada. Nella classifica generale Juan Pedro Lopez conserva a fatica la maglia rosa, il transalpino della DSM lo insegue a soli 12” di distacco. Queste le dichiarazioni didopo la linea d’arrivo: “È ...

