Giro d’Italia 2022 | risultati e ordine di arrivo nona tappa | Hindley doma il Blockhaus

Jai Hindley con una stratosferica volata ristretta a 6 componenti, vince la nona tappa del Giro d'Italia 2022, la Isernia-Blockhaus di 191 km e doma l'arrivo in salita più duro dell'intera corsa. L'australiano, probabilmente tornato sui livelli del 2020, è bravissimo a mettersi dietro Romain Bardet e Richard Carapaz, che completano un podio a dir poco regale. Scossone in classifica generale con i primi 7 in meno di 30? ma la maglia rosa è sempre sulle spalle di Juan Pedro Lopez Perez. CRONACA – Si parte pancia a terra nel gruppo con la salita del valico del Macerone e quella di Rionero Sannitico che portano via la fuga di giornata composta da 9 corridori: Diego Rosa, Jonathan Caicedo, Filippo Zana, Felix Gall, Nans Peters, Eduardo ...

