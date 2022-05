Giro d’Italia 2022, Richard Carapaz “Mai contento di perdere, ma l’obiettivo è più grande” (Di domenica 15 maggio 2022) La tappa numero nove del Giro d’Italia 2022 non ha deluso le aspettative. Sul Blockhaus doveva andare in scena la prima grande battaglia tra gli uomini di classifica e così è stato. Tra i verdetti più importanti c’è sicuramente la crisi in cui è sprofondato Simon Yates, arrivato al traguardo con oltre 11? di ritardo. grande protagonista invece Richard Carapaz, a capo di una Ineos che ha preso in mano la corsa nel finale. Forse ci si aspettava qualcosa in più dall’ecuadoriano che è stato battuto in volata da Hindley e Bardet e che ha portato un unico vero attacco. Queste le sue parole ai microfoni di Eurosport a fina corsa: “Le sensazioni sono buone. Era importante finire questa prima settimana. Andiamo avanti, seguiamo il piano, siamo ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) La tappa numero nove delnon ha deluso le aspettative. Sul Blockhaus doveva andare in scena la primabattaglia tra gli uomini di classifica e così è stato. Tra i verdetti più importanti c’è sicuramente la crisi in cui è sprofondato Simon Yates, arrivato al traguardo con oltre 11? di ritardo.protagonista invece, a capo di una Ineos che ha preso in mano la corsa nel finale. Forse ci si aspettava qualcosa in più dall’ecuadoriano che è stato battuto in volata da Hindley e Bardet e che ha portato un unico vero attacco. Queste le sue parole ai microfoni di Eurosport a fina corsa: “Le sensazioni sono buone. Era importante finire questa prima settimana. Andiamo avanti, seguiamo il piano, siamo ...

