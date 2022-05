Giro d’Italia 2022, Joao Almeida: “Oggi ho sofferto, ho solo cercato di non perdere tempo” (Di domenica 15 maggio 2022) Una grande prova di forza per Joao Almeida. Il portoghese della UAE Team Emirates si conferma ancora una volta tra i migliori di questo Giro d’Italia 2022, rimanendo sempre con i migliori sulla tremenda salita del Blockhaus e chiudendo quinto nella nona tappa vinta dall’australiano Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Il ciclista lusitano è stato protagonista di una grandissima performance. Dopo aver resistito nei tratti duri, è sempre andato del suo passo quando Romain Bardet (Team DSM), Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious) hanno provato ad attaccare, e con la sua andatura cadenzata ha sempre ricucito sui primi tre. Una prova da applausi, ma Almeida non è affatto d’accordo, quando ne parla nelle interviste a fine frazione: “Oggi ho ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Una grande prova di forza per. Il portoghese della UAE Team Emirates si conferma ancora una volta tra i migliori di questo, rimanendo sempre con i migliori sulla tremenda salita del Blockhaus e chiudendo quinto nella nona tappa vinta dall’australiano Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Il ciclista lusitano è stato protagonista di una grandissima performance. Dopo aver resistito nei tratti duri, è sempre andato del suo passo quando Romain Bardet (Team DSM), Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious) hanno provato ad attaccare, e con la sua andatura cadenzata ha sempre ricucito sui primi tre. Una prova da applausi, manon è affatto d’accordo, quando ne parla nelle interviste a fine frazione: “ho ...

