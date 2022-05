Giro d’Italia 2022, il borsino della nona tappa: si attendono scintille tra Carapaz e Yates, gli altri top non staranno a guardare (Di domenica 15 maggio 2022) Arriva il Blockhaus! Si chiude la prima settimana del Giro d’Italia 2022 e arriva uno degli snodi principali per la battaglia alla Corsa Rosa. Prima il Passo Lanciano e poi la ‘casa di roccia’ (traduzione del nome originale, coniato nel diciannovesimo secolo) daranno un bello scossone alla situazione, con gli interessati alla classifica generale che dovranno necessariamente scoprire le carte. Sulla doppia ascesa di giornata potremo vedere quali sono le intenzioni di Richard Carapaz: l’ecuadoriano della Ineos-Grenadiers fino ad ora è stato abbastanza tranquillo, provando soltanto a saggiare un po’ le gambe dei suoi avversari tra Etna e Potenza, ma ora dovrà dare la prima stilettata se vuole confermarsi come il maggiore candidato per la maglia rosa. L’obiettivo sarà mettere alle strette Simon ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Arriva il Blockhaus! Si chiude la prima settimana dele arriva uno degli snodi principali per la battaglia alla Corsa Rosa. Prima il Passo Lanciano e poi la ‘casa di roccia’ (traduzione del nome originale, coniato nel diciannovesimo secolo) daranno un bello scossone alla situazione, con gli interessati alla classifica generale che dovranno necessariamente scoprire le carte. Sulla doppia ascesa di giornata potremo vedere quali sono le intenzioni di Richard: l’ecuadorianoIneos-Grenadiers fino ad ora è stato abbastanza tranquillo, provando soltanto a saggiare un po’ le gambe dei suoi avversari tra Etna e Potenza, ma ora dovrà dare la prima stilettata se vuole confermarsi come il maggiore candidato per la maglia rosa. L’obiettivo sarà mettere alle strette Simon ...

