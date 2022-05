Giro d’Italia 2022, Hindley vince nona tappa (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – L’australiano Jay Hindley vince la nona tappa del Giro d’Italia 2022, la Isernia-Blockhaus di 191 km. Il corridore della Bora Hansgrohe precede Richard Carapaz (Ineos Grenadier), terzo Romain Bardet (Dsm). Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) resta in Maglia Rosa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – L’australiano Jayladel, la Isernia-Blockhaus di 191 km. Il corridore della Bora Hansgrohe precede Richard Carapaz (Ineos Grenadier), terzo Romain Bardet (Dsm). Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) resta in Maglia Rosa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

