Giro d' Italia 2022 | Hindley vince nona tappa

alex_orlowski : La Russia ha deportato 210mila bambini ucraini, per farvi capire la proporzione in Italia nascono 400mila bimbi ogn… - giroditalia : ?? GIRO EXPRESS | Tappa 8? Tappa tutta napoletana, patria della musica, del cibo, del grande abbigliamento e dell'i… - giroditalia : ?? #GIRO EXPRESS | Tappa 9? Da Isernia, sede del museo Paleontologico, al Blockhaus, nella Maiella. Il tracciato si… - willygi62 : RT @RobertaFinizio: Giro d'Italia. Circuito cittadino Napoli.?? - gapetv : RT @Gazzetta_it: Giro d’Italia: l’australiano #Hindley trionfa sul Blockhaus, Lopez salva la rosa. #GirodItalia -

Tappa 8: De Gendt vince a Napoli. La classifica generale Blockhaus, 15 maggio 2022 - La tappa 9 deld'2022 , come da previsioni, rivoluziona la classifica generale: merito dei 5 GPM in programma e in particolare del temibile Blockhaus , domato in volata da Jai Hindley . L'australiano, ...Leggi i commentiD': tutte le notizie 15 maggio 2022CHIETI (ITALPRESS) – Jai Hindley vince la nona tappa del Giro d’Italia 2022,la Isernia-Blockhaus, di 191 chilometri e secondo arrivo in salita della corsa Rcs. Il corridore australiano della Bora-Hans ...Giulio Ciccone ci mette la faccia. Salta subito in salita, arriva al traguardo con oltre nove minuti di ritardo, in quella che per lui era "la tappa" ma accetta di presentarsi, come aveva promesso, ...