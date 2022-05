Giro d' Italia 2022 | Hindley vince nona tappa

(Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - L'australiano Jayladeld', la Isernia-Blockhaus di 191 km. Il corridore della Bora Hansgrohe precede Richard Carapaz (Ineos Grenadier), terzo Romain Bardet (Dsm). Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) resta in Maglia Rosa.

