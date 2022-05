Giro d’Italia 2022, Hindley: “Contento di aver vinto, mi mancano le parole” (Di domenica 15 maggio 2022) “Sono sorpreso, mi mancano le parole onestamente. Non sapevo quale fosse il mio livello, sapevo sarei andato bene nelle tappe di alta montagna ma in realtà ho sofferto molto in salita. Sono molto Contento di aver vinto. Non so quale sia la classifica generale, ma ora mi godo la vittoria“. Queste le parole di Jay Hindley, corridore della Bora-Hansgrohe, ai microfoni della Rai dopo la vittoria della nona tappa del Giro d’Italia 2022, la Isernia-Blockhaus di 191 chilometri. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) “Sono sorpreso, mileonestamente. Non sapevo quale fosse il mio livello, sapevo sarei andato bene nelle tappe di alta montagna ma in realtà ho sofferto molto in salita. Sono moltodi. Non so quale sia la classifica generale, ma ora mi godo la vittoria“. Queste ledi Jay, corridore della Bora-Hansgrohe, ai microfoni della Rai dopo la vittoria della nona tappa del, la Isernia-Blockhaus di 191 chilometri. SportFace.

