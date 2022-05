Giro d’Italia 2022, Giulio Ciccone alza subito bandiera bianca. Troppi problemi di salute in primavera (Di domenica 15 maggio 2022) Giulio Ciccone era indubbiamente uno degli uomini più attesi sul nella tappa di oggi del Giro d’Italia, dato che si arrivava nel suo Abruzzo. Purtroppo, già sulle prime rampe del temibile Blockhaus, il corridore della Trek ha perso le ruote del gruppo, staccandosi ed arrivando al traguardo con oltre 9? di ritardo dal vincitore Jai Hindley e dagli uomini di classifica. La prestazione sull’Etna in cui, seppur con grande fatica, era riuscito a rimanere insieme ai migliori, aveva fatto crescere le speranze riguardo una sua possibile ripresa sia dalle ultime stagioni che dalla cronometro di Budapest molto opaca. Purtroppo per lui neanche questo sarà il Giro d’Italia in cui potrà nutrire realistiche ambizioni di classifica. A fine tappa il nativo di Chieti si è detto molto dispiaciuto di non ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)era indubbiamente uno degli uomini più attesi sul nella tappa di oggi del, dato che si arrivava nel suo Abruzzo. Purtroppo, già sulle prime rampe del temibile Blockhaus, il corridore della Trek ha perso le ruote del gruppo, staccandosi ed arrivando al traguardo con oltre 9? di ritardo dal vincitore Jai Hindley e dagli uomini di classifica. La prestazione sull’Etna in cui, seppur con grande fatica, era riuscito a rimanere insieme ai migliori, aveva fatto crescere le speranze riguardo una sua possibile ripresa sia dalle ultime stagioni che dalla cronometro di Budapest molto opaca. Purtroppo per lui neanche questo sarà ilin cui potrà nutrire realistiche ambizioni di classifica. A fine tappa il nativo di Chieti si è detto molto dispiaciuto di non ...

