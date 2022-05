Giro d’Italia 2022, episodio 9: l’abruzzese-australiano Hindley doma il Blockhaus (Di domenica 15 maggio 2022) La nona tappa del Giro d’Italia 2022 avrebbe dovuto stravolgere la classifica generale e così è stato. Si partiva da Isernia per poi giungere sul Blockhaus dopo 191 km e oltre 5000 metri di dislivello, per giunta con un caldo asfissiante e senza un chilometro all’ombra. Si è tornati a scaraventarsi addosso le borracce con l’acqua in maggio, come non accadeva da anni. È stata una tappa che detto molto in ottica presente e futura. Giorni fa avevamo preannunciato un Diego Rosa in palla, pronto a tornare a fare quello che gli è sempre riuscito, meno che negli ultimi due anni, andare forte in salita. Il 33enne infatti è uno dei promotori della fuga iniziale e dopo che in mattinata aveva in saccoccia solo 3 punti validi per la classifica scalatori, a fine giornata, complice la conquista di 80 su 125 punti a ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) La nona tappa delavrebbe dovuto stravolgere la classifica generale e così è stato. Si partiva da Isernia per poi giungere suldopo 191 km e oltre 5000 metri di dislivello, per giunta con un caldo asfissiante e senza un chilometro all’ombra. Si è tornati a scaraventarsi addosso le borracce con l’acqua in maggio, come non accadeva da anni. È stata una tappa che detto molto in ottica presente e futura. Giorni fa avevamo preannunciato un Diego Rosa in palla, pronto a tornare a fare quello che gli è sempre riuscito, meno che negli ultimi due anni, andare forte in salita. Il 33enne infatti è uno dei promotori della fuga iniziale e dopo che in mattinata aveva in saccoccia solo 3 punti validi per la classifica scalatori, a fine giornata, complice la conquista di 80 su 125 punti a ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia - Stage 9? Leading the Race | In testa alla corsa ???? @JoeDombro, ???? @NATNAELTESFATS1, ????… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - repubblica : Giro d'Italia, Hindley vince in salita sul Blockhaus: Lopez soffre ma resiste in rosa - basbusa10 : RT @gianlucamart1: Alaa Al Dali è il miglior ciclista di Gaza, vorrebbe partecipare al Giro d'Italia ma Israele non gli concede il visto. A… - danielegenito : RT @gianlucamart1: Alaa Al Dali è il miglior ciclista di Gaza, vorrebbe partecipare al Giro d'Italia ma Israele non gli concede il visto. A… -