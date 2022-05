Giro d’Italia 2022, Domenico Pozzovivo commovente! Si carica l’Italia sulle spalle a quasi 40 anni: show sul Blackhaus dopo i tanti infortuni (Di domenica 15 maggio 2022) 30 novembre 1982. Recita così la carta d’identità di Domenico Pozzovivo sotto la voce “data di nascita”. Tra sei mesi gli anni del lucano saranno 40, un’età in cui è quanto meno fisiologico che un ciclista, per giunta uno scalatore, possa perdere colpi. Ma questo Pozzovivo sembra non saperlo, o quanto meno non gli interessa ed oggi sul Blockhaus ha dato ancora una volta riprova del suo immenso cuore, oltre che della forse sottovalutata qualità. Una tappa durissima quella da Isernia al Blockhaus, oltre 5000 metri di dislivello, strada che ha iniziato a salire praticamente dal km 0 e gran finale con doppia scalata al monte abruzzese da due versanti differenti. Quando la INEOS ha iniziato a tirare sfoggiando nell’ordine uomini come Jonathan Castroviejo, Jonathan Narvaez, Pavel Sivakov e Richie Porte, il gruppo ha iniziato ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) 30 novembre 1982. Recita così la carta d’identità disotto la voce “data di nascita”. Tra sei mesi glidel lucano saranno 40, un’età in cui è quanto meno fisiologico che un ciclista, per giunta uno scalatore, possa perdere colpi. Ma questosembra non saperlo, o quanto meno non gli interessa ed oggi sul Blockhaus ha dato ancora una volta riprova del suo immenso cuore, oltre che della forse sottovalutata qualità. Una tappa durissima quella da Isernia al Blockhaus, oltre 5000 metri di dislivello, strada che ha iniziato a salire praticamente dal km 0 e gran finale con doppia scalata al monte abruzzese da due versanti differenti. Quando la INEOS ha iniziato a tirare sfoggiando nell’ordine uomini come Jonathan Castroviejo, Jonathan Narvaez, Pavel Sivakov e Richie Porte, il gruppo ha iniziato ...

