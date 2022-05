Giro d’Italia 2022, chi è Jai Hindley. L’australiano che sfiorò la maglia rosa nel 2020 (Di domenica 15 maggio 2022) Il mitico Blockhaus dona la gloria al giovane australiano della Bora-Hansgrohe Jai Hindley, al secondo successo in carriera nella Corsa rosa. La nona tappa del Giro d’Italia 2022, risolta allo sprint tra i principali uomini di classifica (Yates escluso), rivoluziona la generale e consente allo stesso Hindley di issarsi in quinta piazza a soli 20” da Juan Pedro Lopez. Il 26enne originario di Perth dimostra di avere una gamba invidiabile e avanza la sua candidatura al podio. Non sarebbe una novità vederlo nelle zone alte della graduatoria al termine del Giro, corsa quasi vinta due anni fa prima della beffa nella cronometro finale. L’imprevedibile edizione del 2020 si risolse con l’acuto del britannico Tao Geoghegan Hart, in grado di ribaltare le sorti ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Il mitico Blockhaus dona la gloria al giovane australiano della Bora-Hansgrohe Jai, al secondo successo in carriera nella Corsa. La nona tappa del, risolta allo sprint tra i principali uomini di classifica (Yates escluso), rivoluziona la generale e consente allo stessodi issarsi in quinta piazza a soli 20” da Juan Pedro Lopez. Il 26enne originario di Perth dimostra di avere una gamba invidiabile e avanza la sua candidatura al podio. Non sarebbe una novità vederlo nelle zone alte della graduatoria al termine del, corsa quasi vinta due anni fa prima della beffa nella cronometro finale. L’imprevedibile edizione delsi risolse con l’acuto del britannico Tao Geoghegan Hart, in grado di ribaltare le sorti ...

