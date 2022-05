Giro d’Italia 2022, caduta di Pello Bilbao nel corso della nona tappa (Di domenica 15 maggio 2022) L’edizione numero 105 del Giro d’Italia di ciclismo su strada vede oggi, domenica 15 maggio 2022, andare in scena la nona tappa, l’ottava in linea, con partenza da Isernia ed arrivo sul Blockhaus dopo 191 km: la partenza reale è avvenuta alle ore 11.45, e dopo circa 15 km c’è stata una caduta. A circa 176 km dal traguardo alcuni uomini sono finiti a terra, tra loro, come segnalato dal profilo ufficiale del Giro, anche lo spagnolo Pello Bilbao, della Bahrain-Victorious, il quale è ripartito ma ha dovuto fare ricorso alle cure del medico di gara. Ripartiti anche gli altri corridori coinvolti. Per SpazioCiclismo tra i corridori coinvolti c’erano anche Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ed Oier Lazkano ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) L’edizione numero 105 deldi ciclismo su strada vede oggi, domenica 15 maggio, andare in scena la, l’ottava in linea, con partenza da Isernia ed arrivo sul Blockhaus dopo 191 km: la partenza reale è avvenuta alle ore 11.45, e dopo circa 15 km c’è stata una. A circa 176 km dal traguardo alcuni uomini sono finiti a terra, tra loro, come segnalato dal profilo ufficiale del, anche lo spagnoloBahrain-Victorious, il quale è ripartito ma ha dovuto fare rialle cure del medico di gara. Ripartiti anche gli altri corridori coinvolti. Per SpazioCiclismo tra i corridori coinvolti c’erano anche Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ed Oier Lazkano ...

