Giro di campo di Insigne: splendido gesto anche dai tifosi del Genoa (Di domenica 15 maggio 2022) Al termine della partita fra Napoli e Genoa, sono continuate le emozioni allo Stadio Diego Armando Maradona. Infatti, è arrivato il momento di tributare l’ultimo applauso a Lorenzo Insigne, all’ultima dinanzi i suoi tifosi allo Stadio Diego Armando Maradona. Insigne ha salutato i suoi tifosi con un Giro di campo mentre tutto lo stadio gli ha tributato un lunghissimo applauso, tanto che nemmeno il giocatore è stato in grado di trattenere le lacrime. Lorenzo Insigne Addio di Insigne, anche i tifosi del Genoa lo applaudono A partecipare all’applauso ad Insigne è stato però come detto tutto lo stadio: anche infatti i supporters del ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Al termine della partita fra Napoli e, sono continuate le emozioni allo Stadio Diego Armando Maradona. Infatti, è arrivato il momento di tributare l’ultimo applauso a Lorenzo, all’ultima dinanzi i suoiallo Stadio Diego Armando Maradona.ha salutato i suoicon undimentre tutto lo stadio gli ha tributato un lunghissimo applauso, tanto che nemmeno il giocatore è stato in grado di trattenere le lacrime. LorenzoAddio didello applaudono A partecipare all’applauso adè stato però come detto tutto lo stadio:infatti i supporters del ...

DAZN_IT : Non stiamo piangendo, ci è finito il giro di campo di Lorenzo Insigne al Maradona nell’occhio. - chetempochefa : 'Evidentemente la guerra è dentro gli uomini. Ce la portiamo appresso ovunque andiamo, come un virus. Saremmo capac… - giovanni__21103 : RT @DAZN_IT: Non stiamo piangendo, ci è finito il giro di campo di Lorenzo Insigne al Maradona nell’occhio. - x_lalireina : RT @ilaria_tufano: Fanno pure partire o surdato nnammurato con #Insigne che fa il giro di campo. #NapoliGenoa - rep_napoli : Napoli, la festa di Insigne: gol, applausi e giro di campo con figli e squadra [di Pasquale Tina] [aggiornamento de… -