Giornata Internazionale delle famiglie 2022: perché si celebra il 15 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) La famiglia è il punto di riferimento per ognuno di noi. E’ la nostra casa, custodisce le nostre tradizioni. La famiglia è amore: “E’ ciò che ci insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io con il noi. È lì che il ‘prendersi cura’ diventa un fondamento dell’esistenza umana e un atteggiamento morale da promuovere, attraverso i valori dell’impegno e della solidarietà”. Con queste parole Papa Francesco descrive il focolare domestico, che si celebra il 15 maggio di ogni anno con la Giornata Internazionale delle famiglie. La famiglia trasmette valori inestimabili ed è anche tutelata nell’ordinamento giuridico italiano, con la norma cardine collocata nella Costituzione, all’articolo 29, dove si afferma che La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 15 maggio 2022) La famiglia è il punto di riferimento per ognuno di noi. E’ la nostra casa, custodisce le nostre tradizioni. La famiglia è amore: “E’ ciò che ci insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io con il noi. È lì che il ‘prendersi cura’ diventa un fondamento dell’esistenza umana e un atteggiamento morale da promuovere, attraverso i valori dell’impegno e della solidarietà”. Con queste parole Papa Francesco descrive il focolare domestico, che siil 15di ogni anno con la. La famiglia trasmette valori inestimabili ed è anche tutelata nell’ordinamento giuridico italiano, con la norma cardine collocata nella Costituzione, all’articolo 29, dove si afferma che La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale ...

Advertising

oss_romano : #14maggio #Immigrazione, il costo umano e psicologico sulle famiglie. In occasione della Giornata internazionale de… - MinisteroDifesa : #12maggio Giornata internazionale dell'#infermiere #InternationalNursesDay #NursesDay - Cataldi_Pie : RT @RiccardoNoury: Oggi, 15 maggio, è la Giornata internazionale dell'obiezione di coscienza al servizio militare, un diritto umano fondame… - augussori : In questa domenica ricorre la Giornata Internazionale della Famiglia, un momento per celebrare un vero e proprio pi… - GimmiFilippi : RT @RiccardoNoury: Oggi, 15 maggio, è la Giornata internazionale dell'obiezione di coscienza al servizio militare, un diritto umano fondame… -