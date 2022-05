Giornata della Famiglia, Mariangela Rossi e la rinascita di sua figlia: “Un giorno Anastasia mi disse: ‘Mamma, ti concedo di raccontare quando mi hai adottato'” (Di domenica 15 maggio 2022) La vivacità culturale di una Kiev più europea di tante città che ufficialmente lo sono davvero. La precarietà di un treno diretto nel Donbass che sembra deragliare ad ogni curva. Il grigio della periferia sovietica, industriale che corre fuori dai finestrini. L’odore di cemento umido di una cantina dove quindici rifugiati si nascondono dalle bombe, stipati tra sacchi di patate e di carote. Quello di Mariangela Rossi, giornalista di viaggi di base a Milano da molti anni, ma di origini lucchesi, è un libro che parla ai cinque sensi. Le pagine non si sfogliano, si sentono una dopo l’altra, toccando le emozioni intense, talvolta estreme, che contengono, respirando i luoghi di un’Ucraina vissuta da chi, dieci anni fa, ci è andato per realizzare un sogno, quello più grande: diventare genitore. È una storia vera, autobiografica, la storia di ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 15 maggio 2022) La vivacità culturale di una Kiev più europea di tante città che ufficialmente lo sono davvero. La precarietà di un treno diretto nel Donbass che sembra deragliare ad ogni curva. Il grigioperiferia sovietica, industriale che corre fuori dai finestrini. L’odore di cemento umido di una cantina dove quindici rifugiati si nascondono dalle bombe, stipati tra sacchi di patate e di carote. Quello di, giornalista di viaggi di base a Milano da molti anni, ma di origini lucchesi, è un libro che parla ai cinque sensi. Le pagine non si sfogliano, si sentono una dopo l’altra, toccando le emozioni intense, talvolta estreme, che contengono, respirando i luoghi di un’Ucraina vissuta da chi, dieci anni fa, ci è andato per realizzare un sogno, quello più grande: diventare genitore. È una storia vera, autobiografica, la storia di ...

Advertising

enpaonlus : Villasanta, riccio cade in un tubo nel campo di basket. La segnalazione da un gruppo di giovani - MBNews… - Palazzo_Chigi : Prima giornata della visita negli ???? del Presidente Draghi. Oggi a Washington l’incontro con @POTUS Biden alla Casa… - riotta : Il mio @mariocalabresi alla Giornata della Memoria vittime terrorismo in Parlamento. Mario ha, con i suoi scritti,… - Luce_news : Giornata della Famiglia, Mariangela Rossi e la rinascita di sua figlia: “Un giorno Anastasia mi disse: ‘Mamma, ti c… - ottovanz : RT @oss_romano: #14maggio #Immigrazione, il costo umano e psicologico sulle famiglie. In occasione della Giornata internazionale delle fami… -