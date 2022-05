Giornata della famiglia, CNDDU: il Ministero allevi le difficoltà legate a spese e traumi relazionali dei docenti fuori sede (Di domenica 15 maggio 2022) CNDDU - Il Coordinamento Nazionale docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata internazionale della famiglia (15 maggio), che è stata istituita dalle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/47/237 del 20 settembre 1993, chiede provvedimenti concreti incentrati sul supporto alle famiglie in difficoltà; la crisi economica in atto si trasforma in disagio sociale; le segnalazioni da parte di colleghi provenienti da tutta Italia restituiscono l’immagine di realtà domestiche estremamente composite e complesse: nuclei monoreddito, sprovvisti completamente di risorse, forzatamente divisi per ragioni di lavoro costituiscono un riferimento su cui riflettere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 15 maggio 2022)- Il Coordinamento Nazionaledisciplina dei Diritti Umani, in occasioneinternazionale(15 maggio), che è stata istituita dalle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/47/237 del 20 settembre 1993, chiede provvedimenti concreti incentrati sul supporto alle famiglie in; la crisi economica in atto si trasforma in disagio sociale; le segnalazioni da parte di colleghi provenienti da tutta Italia restituiscono l’immagine di realtà domestiche estremamente composite e complesse: nuclei monoreddito, sprovvisti completamente di risorse, forzatamente divisi per ragioni di lavoro costituiscono un riferimento su cui riflettere. L'articolo .

Advertising

enpaonlus : Villasanta, riccio cade in un tubo nel campo di basket. La segnalazione da un gruppo di giovani - MBNews… - oss_romano : #14maggio #Immigrazione, il costo umano e psicologico sulle famiglie. In occasione della Giornata internazionale de… - Palazzo_Chigi : Prima giornata della visita negli ???? del Presidente Draghi. Oggi a Washington l’incontro con @POTUS Biden alla Casa… - Artemisia12_ : RT @abluce16: La prima giornata al mare, secondo me, l’idea platonica della prima giornata al mare, nella foto di #edouardboubat, fatta su… - FiorentinaUno : Fiorentina, il programma di giornata in vista della Sampdoria -