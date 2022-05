Giornata contro l’omofobia, circolare del ministero invita le scuole ad “approfondire il tema”. Protestano Fdi e Lega (Di domenica 15 maggio 2022) Il ministero dell’Istruzione negli scorsi giorni ha diramato una circolare – in vista della celebrazione, il 17 maggio, della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia – in cui invita le scuole ad organizzare “occasioni di approfondimento con i propri studenti sui temi Legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”. Il testo, firmato da Maria Assunta Palermo, direttrice della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, è stato inoltrato a partire dal 5 maggio a Uffici Scolastici Regionali e Istituti di ogni ordine e grado: un atto divenuto oggetto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Ildell’Istruzione negli scorsi giorni ha diramato una– in vista della celebrazione, il 17 maggio, dellainternazionale, la bifobia e la transfobia – in cuilead organizzare “occasioni di approfondimento con i propri studenti sui temiti alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”. Il testo, firmato da Maria Assunta Palermo, direttrice della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico nell’ambito del Dipartimento per il siseducativo di istruzione e di formazione, è stato inoltrato a partire dal 5 maggio a Uffici Scolastici Regionali e Istituti di ogni ordine e grado: un atto divenuto oggetto di ...

