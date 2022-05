Giorgia Palmas e Filippo Magnini finalmente sposi | la bellissima cerimonia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 maggio 2022) Sulla carta i due si sono sposati il 12 Maggio dello scorso anno in comune a Milano. Non c’era stata però nessuna festa se non la compagnia di 15 amici stretti., dopo un anno, i due si sono sposati in chiesa organizzando la loro giornata dei sogni. Lareligiosa è stata fatta ad Aregno, sul lago di Como. Tutto era perfetto e super romantico, come nei film.. scopriamo i dettagli LaI due non si sono fatti sconti. Hanno aspettato così tanto questo momento che non poteva non essere perfetto. Alla base dellac’era solo una cosa: il romanticismo. Ad accompagnarli, ovviamente, anche le loro piccole Sofia, la primogenita diavuta con l’ex Davide Bombardini e Mia, la figlia che ha avuto con. Due damigelle emozionate davvero esemplari. I ...